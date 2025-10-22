دەسگیرکردن چوار توومەتبار بیگانە دوو کەس کوشتنە لە کەربەلا

شەفەق نيوز- کەربەلا

ئاژانس هەواڵگری و لێکۆڵینەوەی فیدراڵی، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگیرکردن چوار توومەتبار لە ڕەگەزنامەی بیگانە راگەیان، دوو کەس لە ڕەگەزنامەی بیگانە لە کەربەلا کوشتنە.

ئاژانسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەفرەزەیل هەواڵگری چوار توومەتبار لە ڕەگەزنامەیگ بیگانە دەسگیر کردن، وەرجەیە دوو کەس لە خود رەگەزنامەی خوەیان لە پارێزگاگە کوشتنە.

وتیش: دەسگیرکردنیان لە بنەمای زانیارییەیل هەواڵگری هویردیگ و وەشوینکەفتن وە فەرمان دەسگیرکردن لەلایەن دادگای لێکولینەوەی کەربەلا هات.