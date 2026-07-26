دەسگیرکردن ئەندام ئەنجومەن پارێزگای سەڵاحەدین کامل ئەشرەف وە توومەتەیل گەندەڵی

شەفەق نیوز - سەڵاحەدین

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەرداد لە دەسگیرکردن ئەندامیگ لە ئەنجومەن سەڵاحەدین، وە توومەتەیل گەندەڵی.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "هیزیگ ئەمنی وەگەرد دەسەی دەسپاکی، فەرمان دەسگیرکردن لەهەق ئەندام ئەنجومەن پارێزگای سەڵاحەدین کامل عەباس ئەشرەف جیوەجی کرد".

وەرجە چەن رووژیگ، ئەنجومەن پارێزگای سەڵاحەدین، راسی ئەو خەوەرەیلە رەتەو کرد کە بڵاو کریانە لەباوەت هەڵکوتانە بان بینای ئەنجومەنەگە یا دەسگیرکردن یەکیگ لە ئەندامەیلی.