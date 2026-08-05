دەسگیرکردن ئەندامیگ لە هاتووچو نەجەف وە مدوو دەسدرویژی سێکسی ئەرا بان ژنیگ
شەفەق نیوز ـ نەجەف
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان یەکیگ لە ئەندامەیل وەڕێوەبەرایەتی هاتووچو نەجەف دەسگیرکریا، لەبان توومەتباربوینی وە پەلاماردان سێکسی وەبان ژنیگ.
سەرچەوەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "توومەتبارەگە وە بڕیار دادوەری دەسگیرکریا، دویای ئەوەگ ژنیگ داد توومارکرد و توومەتباری کرد وە دەسدرویژی سێکسی، لە وەختیگ ئەندامەگە، لە لێکۆڵینەیل سەرەتایی وت پەیوەندییەگە وە رەزامەنی لە ناوەین دوو لایەنەگە بویە".
دیاریکرد "بڕیار دەسگیرکردنەگە وەپای بڕگە مادەی (396) لە یاسای سزادان عراقی شمارە (111) ساڵ 1969 دەرچگە، رێکارەیل یاسایی و لێکۆڵینەیل وەردەوامن ئەرا ئاشکراکردن پیچاوپیچیەیل دۆسیەگە و گردنەوەر بڕیار دادوەری وەپای ئەنجامەیل".