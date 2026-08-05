‏دەسگیرکردن ئەندامیگ لە هاتووچو نەجەف وە مدوو دەسدرویژی سێکسی ئەرا بان ژنیگ

‏دەسگیرکردن ئەندامیگ لە هاتووچو نەجەف وە مدوو دەسدرویژی سێکسی ئەرا بان ژنیگ
2026-08-05T10:41:44+00:00

شەفەق نیوز ـ نەجەف

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان یەکیگ لە ئەندامەیل وەڕێوەبەرایەتی هاتووچو نەجەف دەسگیرکریا، لەبان  توومەتباربوینی وە پەلاماردان سێکسی وەبان ژنیگ.

‏سەرچەوەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "توومەتبارەگە وە بڕیار دادوەری دەسگیرکریا، دویای ئەوەگ ژنیگ داد توومارکرد و  توومەتباری کرد وە دەسدرویژی سێکسی، لە وەختیگ ئەندامەگە، لە  لێکۆڵینەیل سەرەتایی وت  پەیوەندییەگە وە رەزامەنی لە ناوەین دوو لایەنەگە بویە".

‏دیاریکرد  "بڕیار دەسگیرکردنەگە وەپای بڕگە مادەی (396) لە یاسای سزادان عراقی شمارە (111) ساڵ 1969 دەرچگە، رێکارەیل یاسایی و لێکۆڵینەیل وەردەوامن ئەرا ئاشکراکردن پیچاوپیچیەیل دۆسیەگە و گردنەوەر بڕیار دادوەری وەپای ئەنجامەیل".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon