دەسگیرکردن گەنجیگ دویەتەیلیگ ناخاڵە رفانیە و دەسدرویژی سێکسی وەگەردیان کردگە لە باکوور بەغداد (وینە)
شەفق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە هیزیگ ئەمنی گەنجیگ دەسگیر کرد، دویەتەیلیگ ناخاڵە رفانیە و دەسدرویژی سێکسی وەبانیان کردگە لە ناوچەی حسێنیەی باکوور بەغداد پایتەخت.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ لە بەش دژە تاوان زهور لە ناوچەی حسێنیەی باکوور بەغداد، توەنست توومەتباریگ بگرێد دەسی لەناو تاوان رفانن و دەسدرویژیکردن سێکسی دویەتەیلیگ ناخاڵە بویە.
سەرچەوەگە دیاری کرد کە مەفرەزەیل مەدەنی لە بەشەگەر دویای چەودیاریکردن و وەشوینکەفتن تا ماوەی 24 ساعەت، توەنست توومەتبارەگە وەپەی مادەی (422) لە یاسای سزادان دەسگیر بکەێد.
سەرچەوەگە وتیش: ئەو توومەتبارە دوو دویەت ناخاڵە رفانیە، و وەگەرد دەسدرویژیکردن سێکسی وەبان دویەتیگ ترەک، وەگورەی قسەی سکاڵاکەر و راپۆرتەیل پزشکی.
سەرچەوەگە وتیش: توومەتبارەگە بەندی کریا لە بەش دژە تاوان زهور ئەرا جیوەجیکردن گشت ریکارەیل یاسایی.