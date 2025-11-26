دەسگیرکردن گەنجیگ دویەتەیلیگ ناخاڵە رفانیە و دەسدرویژی سێکسی وەگەردیان کردگە لە باکوور بەغداد (وینە)

دەسگیرکردن گەنجیگ دویەتەیلیگ ناخاڵە رفانیە و دەسدرویژی سێکسی وەگەردیان کردگە لە باکوور بەغداد (وینە)
2025-11-26T13:23:20+00:00

شەفق نيوز- بەغداد 

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە هیزیگ ئەمنی گەنجیگ دەسگیر کرد، دویەتەیلیگ ناخاڵە رفانیە و دەسدرویژی سێکسی وەبانیان کردگە لە ناوچەی حسێنیەی باکوور بەغداد پایتەخت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ لە بەش دژە تاوان زهور لە ناوچەی حسێنیەی باکوور بەغداد، توەنست توومەتباریگ بگرێد دەسی لەناو تاوان رفانن و دەسدرویژیکردن سێکسی دویەتەیلیگ ناخاڵە بویە.

 سەرچەوەگە دیاری کرد کە مەفرەزەیل مەدەنی لە بەشەگەر دویای چەودیاریکردن و وەشوینکەفتن تا ماوەی 24 ساعەت، توەنست توومەتبارەگە وەپەی مادەی (422) لە یاسای سزادان دەسگیر بکەێد.

سەرچەوەگە وتیش: ئەو توومەتبارە دوو دویەت ناخاڵە رفانیە، و وەگەرد دەسدرویژیکردن سێکسی وەبان دویەتیگ ترەک، وەگورەی قسەی سکاڵاکەر و راپۆرتەیل پزشکی.

 سەرچەوەگە وتیش: توومەتبارەگە بەندی کریا لە بەش دژە تاوان زهور ئەرا جیوەجیکردن گشت ریکارەیل یاسایی.

