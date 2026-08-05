دەسگیرکردن ئەنجامدەر پەلاماریگ ئەلکترۆنی کە ئینتەرنێت لە 6 هەزار کەس لە نەینەوا بڕیە

شەفەق نیوز - نەینەوا

دەزگای ئاسایش نیشتمانی عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان دەسگیرکردن توومەتباریگ کە پەلاماریگ ئەلکترۆنی ئەنجام داگە و یەکیگ لە کۆمپانیاگان خزمەتگوزارییەیل ئینتەرنێت کردەسە ئامانج، و دووپات کرد کە پەلامارەگە بۊەسە مدوو بڕیان ئینتەرنێت لە 6000 وەکارهاور لە نەینەوا.

و دەزگاگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، دیاری کرد، کە ئۆپراسیۆنەگە دۊای رەسین زانیارییەیل هەواڵگری ورد هات، و دۊای ئەوەیش رێکارەیل هونەری پسپۆڕانە بۊ کە مەفرەزەیل دەزگاگە جیوەجیی کردن، چۊنکە دەرئەنجامەیل ئاشکراکردن ئەلکترۆنی شۊناس ئەنجامدەرەگە کە وەرپرسە لە پەلامارەگە دەرخست.

لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل، وەپای بەیاننامەگە، ئاشکرا کردن کە توومەتبارەگە ئامانج لە جیوەجیکردن پەلامارە ئەلکترۆنییەگە ئەرا دروسکردن ئاژاوە لەناو شار مووسڵ، و باجگیری لە وەکارهاوەریل خزمەتگوزاری ئینتەرنێت بۊە، وە شێوەیگ کە هەڕەشە ئەرا ئاشتی کۆمەڵایەتی پێک تارێد، وەلی خێرایی وەدەمهاتن و رێکارە هونەری و هەواڵگرییەیلە کە دەزگای ئاسایش نیشتمانی لە پارێزگاگە جیوەجیی کرد بەشداری لە پۊچەڵکردن پلانەکەی و بڕین ری لەوەردەمی کرد وەرجە بەدیهاوردن ئامانجەیلی.

بەیاننامەگە زیای کرد: "دۊای دەسخستن فەرمان دادوەری وەپای بڕگەیل مادەی (362) لە یاسای سزایەیل، و وە چەودێریکردن سەرۆک دادگای نەینەوا، هیزیگ لە تیم تەکتیکی لە وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش نەینەوا ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی جیوەجی کرد کە بۊە مدوو دەسگیرکردن توومەتبارەگە".