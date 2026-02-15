‏دەسگیرکردن یەکیگ لە ئەنجامدەرەیل پەلامارەگەی خوەرهەڵات بەعقوبە

شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی پلە باڵا لە دیالە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن یەیکگ لەو کەسەیلە کە دەسداشتیە لە رویداوەگەی گورز وشانن جومعەی گوزەشتە لە خوەرهەڵات بەعقوبە.

‏ سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "هێزە ئەمنیەیل هەواڵگێری و فەرماندەیی پۆلیس دیالە وە ئۆپراسیۆنیگ جویری یەکیگ لەو کەسەیلە دەسگیرکردن کە دەس دیرێد لە پەلامار چەکداریەگەی وەشانن گولەی هاوەن وەبان ئاوای و ناوچەیل دەوروگەرد ناحیەی کەنعان، لە دیارترینی ناوچەی بدعە لە خوەرهەڵات شار بەعقوبە".

‏وتیش "هێزەیل ئەمنی کارکەن ئەرا دەسگیرکردن ئەو کەسەیل ترەک و جیگیرکردن بارودۆخ ئەمنی ناوچەگە" دیاریکرد "ئامانج لە پەلامارەگە دروسکردن فیتنە و تائیفەگەری و تیرۆر بویە لە ناوچەگە".

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای دیالە، رووژ جومعەی گوزەشتە، خەوەردا ناوچەی بدعە لە دەوروگەرد ناحیەی کەنعان خوەرهەڵات بەعقوبە کەفتە وەر چوار گولەی هاوەن کە سەرچەوەگەی نەزانریاس وەبی هویچ رەخمداری مرۆییگ بوود، لە رویداویگ بی پیشینە لە ماوەی چەن ساڵ لەناو پارێزگاگە.

