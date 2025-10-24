دەسگیرکردن یەکیگ لە رخباترین بازرگانەیل هووشبەری لە عراق و چەک و بومب وەپیەو گریاس
شەفەق نيوز – كەركوك
سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکوک، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە دەسگیرکردن یەکیگ لە رخباترین بازرگانەیل هووشبەری، کە وەرجەیە لە چەن رویداویگ ئەمنی لەڕوی هیزەیل ئەمنی تەقە کردگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئۆپراسیۆنیگ جویری وە شیوەی هویردیگ جیوەجی کریا، و رەسیە دەسگیر توومەتبارەگە، و چەکەیلیگ جویراجویر و بومبەیلیگ دەسی وەپی بویە، دووپاتیش کرد کە ئەو ئۆپراسیۆنە هەماهەنگی بەرز ناوەین مەفرەزەیل هاوبەش لە پارێزگاگە نشان دەێد.
وتیش: ئەو توومەتبارە هەڕەشەی ئەمنی وەردەوامیگ داشت، و هیزەیل ئەمنی دویای وەشوینکەفتن و چەودیاریکردن شوینەگەی و جویلەکردنی دەسگیری کردن، وتیش: ریکارەیل لەناو پلانیگ ئەمنی گشتگیر هات ئەرا وەشوینکەفتن داواکریاگەیل و کردن هەرکەسیگ هەڕەشەی ئاسایش و ئارامی دەێد.