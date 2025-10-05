دەسگیرکردن فەرماندەی مەفرەزەیگ لە داعش و ویرانکردن شەش شوین ریخریایەگە لە کەرکوک

شەفەق نيوز - بەغداد

دەزگای دژە تیرۆر، ئمڕوو یەکشەممە، جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنیگ هەواڵگری هویردیگ راگەیان، وەپەی فەرمانەیل دادوەری وەهاوکاری وەڕیەوبەرایەتی گشتی دەزگای دژە تیرۆر سلێمانی، وتیش: ئۆپراسیۆنەگە رەسیە دەسگیرکردن یەکیگ لە ئەندامەیل داعش لە پارێزگای کەرکوک.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی تیرۆرستە یەکیگە لە ئامانجە گرنگ٦کە لە پۆست فەرماندەی مەفرەزەیگ لە (ویلایەت فەلووجە) بویە، هەمیش لە (ویلایەت سەڵاحەدین) کار کردگە، و بڕیگ کار تیرۆری وەبان هیزەیل ئەمنی و مەردم جیوەجی کردگە، و دویای ئەوە ئەرا پارێزگای سلێمانی وایە.

لەلاییگ ترەک، هیزەیل دەزگاگە ئەرکەیل روانگەکردن و کوڵەگردن و وەشکین لە پارێزگای نەینەوا، قەزای مەخموور جیوەجی کردنە، رەسیە ویرانکردن 6 شوین داعش.