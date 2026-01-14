‏دەسگیرکردن فەرمانبەر دادنویس زیقار مەوقەی وەرگردن 2.8 ملیۆن دینار بەرتیل

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏دەسەی دەسپاکی فیدڕاڵی، ئمڕوو چوارشەممە، جیوەجیکردن ئۆپراسیۆن دەسگیرکردن فەرمانبەریگ لە فەرمانگەی دادنویس یەکیگ لە فەمانگەیل پارێزگای زیقار راگەیان، وتیش توومەتبار مەوقەی وەرگردن بەرتیل دەسگیرکریاس.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیەئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "تیمیگ کارکردن لە نویسینگەی لێکۆڵینەوەی زیقار، توەنستن فەرمانبەریگ دادنویس ناسریە دەسگیربکەن لەوەخت وەرگردن بەرتیل وە بڕ(2,800,000) ملیۆن دینار لە هاوڵاتییگ لەبان داشتن بەڵگەنامەی ساختە".

‏دیاریکرد "ئەو بڕە پویلە وە توومەتبارەگە دەسوەبانی گیریاس بەش یەکەم و پێشەکییە لە بەرتیلەگە وەبان بڕ (20,000,000) بیس ملیۆن دینار رێککەفتنە"، وتیش "ئۆپراسیۆنەگە وەپای فەرمان دادگا لە بڕگە مادەی (307) یاسای سزاداین جیوەجیکریاس و هاوبەش تاوانبارەگەیش دەسگیرکریا.

‏ دەسەگە دیاریکرد "توومەتبارەیل خریارە وەرانوەر دادوەر لێکۆڵەر تایوەت وە دۆسیەی دەسپاکی لە زیقار، بڕیار زیندانیکردن توومەتبار یەکەم دریا و ئازادکردن وە کەفالەت توومەتبار دویەم".

‏

‏