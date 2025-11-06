‏دەسگیرکردن ئەفسەریگ وە پلەی لیوا وەرد ژنەگەی وە توومەت ساختەکاری لەناوڕاس بەغدا

2025-11-06T08:41:28+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا هێزە ئەمنیەیل ئەفسەریگ لە وەزارەت ناوخوەی وە پلەی لیوا وەرد ژنەگەی دەسگیرکردن وە توومەت اختەکاری لەناو کۆمەڵگەی بەوابەت عراق لەناوچەی بێجیە لە بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە لە دویای کوڵەی قایمیگ هات دیاریکرد توومەتبارەیل وەپای مادەیل  295 و298 تایوەت وە تاوان ساختەکاری دەسگیرکریان.

‏وتیش، هێزەیل ئەفسەرەگە و ژنەگەی ئەرا بنکەی پۆلیس بردن تا رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان تەواوبکرێد.

