دەسگیرکردن ئەفسەریگ وە پلەی لیوا وەرد ژنەگەی وە توومەت ساختەکاری لەناوڕاس بەغدا
2025-11-06T08:41:28+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا هێزە ئەمنیەیل ئەفسەریگ لە وەزارەت ناوخوەی وە پلەی لیوا وەرد ژنەگەی دەسگیرکردن وە توومەت اختەکاری لەناو کۆمەڵگەی بەوابەت عراق لەناوچەی بێجیە لە بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە لە دویای کوڵەی قایمیگ هات دیاریکرد توومەتبارەیل وەپای مادەیل 295 و298 تایوەت وە تاوان ساختەکاری دەسگیرکریان.
وتیش، هێزەیل ئەفسەرەگە و ژنەگەی ئەرا بنکەی پۆلیس بردن تا رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان تەواوبکرێد.