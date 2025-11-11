‏دەسگیرکردن ئەفسەریگ وەرد ژن و پیایيگ لە ئەنبار

شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە ئەنبار،ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن ئەفسەریگ سوپا وژن و پیایگ وە توومەت سەنین دەنگ هەڵوژاردن.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، دەسگیرکریاگەیل مەوقەی تەقەلا داین ئەرا سەنین کارت هەڵوژاردن وەرانوەر وە بڕ 100 هەزار و 75 هەزار دینار ئەرا هەر کارتیگ دەسگیرکریان.

‏سەرچەوەگە دیاریکرد دەزگایەیل تایوەت لێکۆڵینەوەی فراوانیگ لە دۆسیەگە وازکردنە و لێکۆڵینەوە کەن وەرد ئەوانەگ دەسدیرن لە کاریگەری پرۆسەی هەڵوژاردن، دووپاتکرد رێکارەیل یاسایی پێویست وەرانوەریان گیرێدەوەر.

‏

‏

‏