دەسگیرکردن ئەفسەریگ و براگەی وە توومەت کوشتن گەنجیگ لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن ئەفسەریگ وەرد براگەی لەدویای کوشتن گەنجیگ لە مەرافیگ لەناوچەی ئەعزەمیە باکوور بەغدا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، هێزە ئەمنیەیل توەنستن ئەفسەریگ وە پلەی ملازم لە وەڕێوەبەرایەتی کاروبار چەودێری تەندروسی سەر وە وەزارەت ناوخوەی دەسگیربکەن، لەدویای ئەوەگ تەقەکەێد و گەنجیگ کوشێد لە ئەنجام مەرافیگ کە وەرجە دوو رووژ لەناوبەینیان دروسبویە لە ناوچەی ئەعزەمیەی ناوڕاس بەغدا.
وتیش؛ لە بەغدای پایتەخت دەسگیرکریا، هەمیش برای ئەفسەرەگەیش دەسگیرکریا، کە لە دەرمانخانە کارکەێد لە قەزای بەلەد لە پارێزگای سەڵاحەدین، دویای ئەوەگ گومان لە بەشداریکردنی لە تاوانەگە بوی.