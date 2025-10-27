‏دەسگیرکردن ئەفسەریگ و براگەی وە توومەت کوشتن گەنجیگ لە بەغدا

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن ئەفسەریگ وەرد براگەی لەدویای کوشتن گەنجیگ لە مەرافیگ لەناوچەی ئەعزەمیە باکوور بەغدا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، هێزە ئەمنیەیل توەنستن ئەفسەریگ وە پلەی ملازم لە وەڕێوەبەرایەتی کاروبار چەودێری تەندروسی سەر وە وەزارەت ناوخوەی دەسگیربکەن، لەدویای ئەوەگ تەقەکەێد و گەنجیگ کوشێد لە ئەنجام مەرافیگ کە وەرجە دوو رووژ لەناوبەینیان دروسبویە لە ناوچەی ئەعزەمیەی ناوڕاس بەغدا.

‏وتیش؛ لە بەغدای پایتەخت دەسگیرکریا، هەمیش برای ئەفسەرەگەیش دەسگیرکریا، کە لە دەرمانخانە کارکەێد لە قەزای بەلەد لە پارێزگای سەڵاحەدین، دویای ئەوەگ گومان لە بەشداریکردنی لە تاوانەگە بوی.

