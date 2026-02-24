دەسگیرکردن "شایب" یەکیگ لە رخدارترین بازرگانیەیل مادەی هووشبەر لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
هێزەیل ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، یەکیگ لە رخدارترین بازرگانیەیل مادەی هووشبەر لە بەغدای پایتەخت دەسگیرکردن.
سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەیی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هێزەیل ئەمنی توەنستن یەکیگ لە بازرگانەیل مادەی هووشبەر کە ناسریاس وە "عەلی شایب" دەسگیر بکەن.
وتیش؛ ئۆپراسیۆنەگە لەدویای دەرکەفتن توومەتبار لە پارچە ڤیدیۆیگ بوی کە نارنجەک هەڵگردیە و ەڕەشە کەێد لە سنوور نەهڕەوان خوەرهەڵات بەغداد.
هەمیش، ئاژانس هەواڵگێری و لێکۆڵینەوەی فیدڕاڵی لە پارێزگای نەینەوا توەنست تووڕیگ قاچاخچیەتی پویچەوبکەێد.
وەپای بەیانیگ ئاژانسەگە، 9 ئەندام تووڕەگە دەسگیرکریان دیاریکرد، دەسگیریاس وەبان ماشینیگ کە ئەرا ئۆپراسیۆن قاچاخکردن وەکارهاوریاس.