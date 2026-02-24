‏دەسگیرکردن "شایب" یەکیگ لە رخدارترین بازرگانیەیل مادەی هووشبەر لە بەغدا

2026-02-24T10:17:36+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏هێزەیل ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، یەکیگ لە رخدارترین بازرگانیەیل مادەی هووشبەر لە بەغدای پایتەخت دەسگیرکردن.

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەیی وە ئاژانس شەفەق نیوز  وت: هێزەیل ئەمنی توەنستن یەکیگ لە بازرگانەیل مادەی هووشبەر کە ناسریاس وە "عەلی شایب" دەسگیر بکەن.

‏وتیش؛  ئۆپراسیۆنەگە لەدویای دەرکەفتن توومەتبار لە پارچە ڤیدیۆیگ بوی کە نارنجەک هەڵگردیە و ەڕەشە کەێد لە سنوور نەهڕەوان خوەرهەڵات بەغداد.

‏هەمیش، ئاژانس  هەواڵگێری و لێکۆڵینەوەی فیدڕاڵی لە پارێزگای نەینەوا توەنست تووڕیگ قاچاخچیەتی پویچەوبکەێد.

‏وەپای بەیانیگ ئاژانسەگە، 9 ئەندام تووڕەگە دەسگیرکریان دیاریکرد، دەسگیریاس وەبان ماشینیگ کە ئەرا ئۆپراسیۆن قاچاخکردن وەکارهاوریاس.

