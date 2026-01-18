دەسگیرکردن کەسەیلیگ لەش دویەتیگ هەنجاننە لە بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

فەرماندەیی پولیس رەسافەی بەغداد، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکراکردن تاوانیگ راگەیان کە دویەتیگ کوشیاس و لاشەی هەنجیایی لە شوین زواڵە خوەرھەڵات پایتەخت فڕە دریاس، دووپاتیش کرد کە تاوانکارەیل گریانە.

فەرماندەیی پولیس لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەفرەزەیل فەرماندەیی پولیس رەسافەی بەغداد، لە بەش پولیس بەغداد جدیدە، و بنکەی پولیس نعێریە و فەوج فریاکەفتن رەسافەی دویەم و هەواڵگری، تواتستنە ئاشکرای ئەو تاوان کوشتنە بکەن، و تاوانکارەیل بگرن، ئەوەیش دویای رەسین ئاگاداری لەبان کڕ (911) لە تاوان کوشتن و فڕەداین لاشەی دویەتیگ لە یەکیگ لە ناوچەیل کەرخ.

پۆلیس وتیش: وەکوتپڕ کەفتنە جویلە وەرەو ماڵ توومەتبارەیل، کە دەرکەفت باوگ و برای دویەتە قوربانیەگە بوینە لە ناوچەی نعێریە، کە ریکارەیل مینەکردن و وەشوینکەفتن رەسینە دەسگیرکردنیان، و لەناو پرسیارکردن ئەو دوو توومەتبارە چگنە ژیر تاوانەگە وە مدوو (پاکەوکردن رسوایی) ئەو دویەتە کوشتنە.

وتیش: تەرمەگە لەناو کیسەیگ پەیا کریا کە لەناو جوویگ فڕە دریاوێد، و ریکارەیل یاسایی وەرانوەر توومەتبارەیل جیوەجی کریا.