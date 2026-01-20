دەسگیرکردن سەرکردەیگ داعش لە سوریا وەرەو عراق هاتگە

شەفەق نیوز- نەینەوا

حەشد شەعبی، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن سەرکردەیگ لە ریخریاگ داعش راگەیان، کە لەڕی بیاوان موسڵەو لە خوەرئاوای پارێزگای نەینەوا، لە سوریا وەرەو عراق دزە کردگە.

حەشد شەعبی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەرجە کەمیگ وە ئۆپراسیۆنیگ فرە گرنگ، سەرکردەی رخداریگ لە ریخریاگ داعش دەسگیر کریا کە یەکیگە لە دیارترین و رخداراترین سەرکردەیل جەنگاوەری لەو ریخریاگ تیرۆریە.

وتیش: وەگورەی زانیارییەیل سەرەتایی، ئەو تیرۆرستە لەناو زەویەیل سوریا وەڕی بیاوان موسڵەو دزە کردگە، و وەرپرسە لە مەفرەزەیل داعش لە بیاوان موسڵ و زەویەیل سوریا، کە پلانسازی کردیاد و کارەیل ریخریایەگە وەڕیەو بردیاد، و سەرپەرشتی جموجویل شانە خەفتگەیل ئەو ناوچەیلە کەێد.