دەسگیرکردن سەرخۆشیگ هاتیە نارنجە بخەێدە ماڵ هاوساگەی لە خوەرھەڵات بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغداد، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن کابرایگ سەرخۆش هاتیە بومبیگ دەسی ئەرا هاوساگەی بوەشنید، لە خوەرھەڵات بەغداد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەیل ئەمنی توەنستن کابرایگ دەسگیر بکەن لە مەسی و سەرخۆشی فرەیگ بوبەر ری لە ریوارەیل گرێد و نارنجەیگ وە دسیەو بویە تواستیە بخەێدەی ماڵ هاوساگەی لە گەڕەک نەسر خوەرھەڵات بەغداد پایتەخت.

وتیش: شوینەگە ناخڵە دریا و کابرا دەسگیر کریا و بومبەگە لە کەسی بریا، و مەوقەی وەشکینی، (تەور)یگ وەدەسیەو بوی.

سەرچەوەگە وتیش: لە لێکولینەوەی سەرەتایی چگە ژیر نیازی کە تواستیە نارنجەگە ئەرا هاوساگەی بوەشنێد، وە دەسپیچگ ئەوە کە قسە وە دویەتەیلی وەشنن، وتییشە وەرجەیە نیاز داشتگە پەلامارەیان بەێد، دیاری کرد کە ریکارەیل یاسایی وەرانوەر جیوەجی کریان.