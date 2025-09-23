دەسگیرکردن سەربازیگ خوەی وە عەقید روکن ناسانییەو دەسگردن وەبان مەی قاچاخکریاگ کە وەپی بویە لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغدا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لەدەسگیرکردن سەربازیگ کە لە خزمەت سەربازی وایەو خوەی وە عەقید روکن ناسانیە لەناو ماشینیگ کە مەی وەپی بویەلە خوەرهەڵات پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "هێزیگ ئەمنی توەستیە ئەو سەربازە دەسگیربکەێد کە لە سووپا وایە، و خوەی وە ئەفسەر گەورەیگ ناسانییە لەناوچەی شەعب خوەرهەڵات بەغدا".
وتیش، "سەربازەگە دڵنگ سەربازی وە پلەی عەقید روکن پوشیە، وەرد کەسیگ ترەک کە وەگەردیا بوی وتیش "توومەتبارەیل ماشینیگ رانینە کە لەناوی بڕیگ فرە لە مەی بویە".
دیاریکرد " هێزەیل ئەمنی دەسگیریان کردنە جویر رێکار یاسایی خریانە زیندان، تا مەوقەی تەواوکردن لێکۆڵینەوە وەردی و رادەسکردنی وە دادگا".