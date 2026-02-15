‏دەسگیرکردن سێ تورک کە داوا لە دانشتگەیل ناوچەیگ بەغدا کردنە ماڵەیلیان چووڵبکەن

2026-02-15T08:00:05+00:00

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنیی وەرپرس، ئمڕوو یەکشەممە راگەیان  سێ کەس وە ڕەگەزنامەی تورکی دەسگیرکریان، دویای ئەوەگ داوا دانشتگەیل ناووچەیگ بەغدا کردنە ماڵەگانیان چووڵ بکەن، وە دەسپیچگ ئەوەگ ئەو زەویەیلە دریانەس وە وەبەرهێنان.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هێزەیل ئەمنی توەنستن سێ کە وە ەگەزنامە تورک لە ناوچەی حەی عاملین، کە چگنەس وەناو گەرەک عاملین و دەر ماڵەیل هاوڵاتیەیل کوتانە خەوەرداریان کردنە لە چووڵکردن ماڵەیلیان  چوینکە ئەوان وەبەرهێنەرن و خوازن ماڵەیلیان بڕمنن.

‏وتیش، سکاڵا لەبانیان توومارکریا و دەسگیرکریان دریانە دادگا ئەرا لێکۆڵینەوەی یاسایی.

