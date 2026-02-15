دەسگیرکردن سێ تورک کە داوا لە دانشتگەیل ناوچەیگ بەغدا کردنە ماڵەیلیان چووڵبکەن
شەفەق نیوز - بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنیی وەرپرس، ئمڕوو یەکشەممە راگەیان سێ کەس وە ڕەگەزنامەی تورکی دەسگیرکریان، دویای ئەوەگ داوا دانشتگەیل ناووچەیگ بەغدا کردنە ماڵەگانیان چووڵ بکەن، وە دەسپیچگ ئەوەگ ئەو زەویەیلە دریانەس وە وەبەرهێنان.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هێزەیل ئەمنی توەنستن سێ کە وە ەگەزنامە تورک لە ناوچەی حەی عاملین، کە چگنەس وەناو گەرەک عاملین و دەر ماڵەیل هاوڵاتیەیل کوتانە خەوەرداریان کردنە لە چووڵکردن ماڵەیلیان چوینکە ئەوان وەبەرهێنەرن و خوازن ماڵەیلیان بڕمنن.
وتیش، سکاڵا لەبانیان توومارکریا و دەسگیرکریان دریانە دادگا ئەرا لێکۆڵینەوەی یاسایی.