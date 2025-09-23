دەسگیرکردن سێ بلۆگەر عراقی لە بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە هیزەیل ئەمنی سێ دویەت بلۆگەر لە بەغداد پایتەخت دەسگیر کردن، وە توومەت بڵاوکردن باوەتەیلیگ ئاست نزم.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەزارەت ناوخۆ وەردەوامە لە هەڵمەتی وەبان (ناوەڕۆک نزم) و لەی دویاییە رەسیە دەسگیرکردن سێ دویەت بلۆگەر کە هەرل (ز.خ.ع) و(د.خ.ح) و(ئ.ج.ص) بوین.

سەرچەوەگە وتیش: ئەوەیش وەپەی ریکارەیل دەسەی دژە ناوەڕۆک نزم لە وەزارەت ناوخۆ هات، دویای بڵاوکردن پارچەیلیگ کە وەگەرد رەوشت و داب ونەریتی گشتی نەپووڕیانە.