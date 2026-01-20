‏دەسگیرکردن چزدەریگ کە خوەی خەێدە نوای ماشینەیل لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏پۆلیس بەغدا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان مەفرەزەی فریاکەفتن بەیاع توەنست توومەتباریگ دەسگیربکەن کە وە ئەنقەست خوەی خەێدە نوای ئەو ماشینەیلە کە رەدبوون، گوایە تویش زەخمداری بوود وە مەبەست چزداین رانندەیل و وەرگردن بڕە پویلیگ لەلیان.

‏فەرماندەی پۆلیس لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئۆپراسیۆنەگە لە ئەنجام جواوداین خێرایگ ئەرا ئاگادارکردنەوەی شمارەی هاوڵاتی، مەفرەزە ئەمنییگ دانریا لە ئەنجام توومەتبار وەو تاوانە دەسگیرکریا لەدویای دوارەکردن ئەو کار رخداریە کە هاوڵاتیەیل خەێدە رخداری گیچەل ئەرا ئاسایش و بیوەیی گشتی دروسکەێد.

‏وتیش، لەدویای وەرگردن رێکارەیل سەرەتایی هەردوگلا وەشیوەی یاسایی دریا وەدەس بنکەی پۆلیس سەیدیە وە پشت بەسان وە ئەو داوایە وەبان توومەتبار توومارکریاس، ئامادەکریاس ئەرا وەرگردن رێکارەیل یاسایی وەرانوەری.