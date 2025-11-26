‏دەسگیرکردن گرووپیگ چەکدار لە دیالە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەیی پارێزگای دیالە، ئمڕوو چوارشەممە خەوەردا لە دەسگیرکدن فەرماندەی کۆمەڵە چەکداریگ داواکریاگ لە دادگا وە توومەت دۆسیەی کوشتن وە مەبەست.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، هێزە ئەمنیەیل فەرماندەی کۆمەڵە چەکدارەیل دیاریگ وەناو "ص، ي" دەسگیرکردیە وەپای فەرمان دەسگیرکردن وە توومەت کوشتن لەدویای وە ئامانجگردن کەسیگ لە دیاریکرد، سەرکردەی دیاریگ بوی لە کەتیبەی "ئیمام عەلی" و وەرجە ماەیگ هاشا لەلی کردگە.

