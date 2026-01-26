‏دەسگیرکردن راوچییەیل نایاسایی و زەخمداربوین گەنجیگ لە دیالە و میسان

‏شەفەق نیوز - دیالە

‏دەزگا ئەمنیەیل، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە دەسگیرکردن سێ کەس کە لەری وەکارهاوردن کارەبا راوکردنە، وەگەرد زەخمداری گەنجیگ وە گولە لە دوو رویداو جیاواز لە دیالە و میسان.

‏پۆلیس ژینگە پارێزگای دیالە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "وەپشت بەسان وە ئاگادارکردنیگ وەلایەن خزمەتگوزاری نیشتیمانی ئاگادارکردن . (911) و زانیاری رەسیە کەسەیلیگ ماسی راوکەن، مەفرەزەیگ لە بنکەی پۆلیس ژینگەی دیالە رەسیەس ئەرا ناحیەی بەنی سەعەد لە باشوور خوەرئاوای پارێزگاگە ئەرا لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە".

‏وتیش؛"مەوقەی رەسینە شوینەگە سێ کەس دەسگیرکریان کە لەری کارەبا راوەماسیکردن، کە ئامێریگ نایاساییە و زەرەد گەپیگ وە سەروەت ماسی و ژینگەی ئاو رەسنێد".

‏دووپاتکرد "دەسوەجی سەرپیچیکەرەیل دەسگیرکریان دەسگیریا وەبان کەرەستەیل راوکردن نایاسایی، و دریانە دەس بنکەی پۆلیس محەمەد سەکران وەپای رادەسکردنیگ یاسایی".

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە میسانیش، وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا "گەنجیگ بیس ساڵان رویوەروی تەقەکردن وە گولە بویە لە نزیک کویچەی عەسکەری خوەرهەڵات شار عەمارە، لە ئەنجام زەخمداربوی".

‏دیاریکرد، "وەپای زانیاری سەرەتایەیل رویداوەگە تاوانکاریە وە مدوو مەراف، و دەزگا ئەمنیەیل دوو توومەتبار رویداوەگە دەسگیرکردن".

