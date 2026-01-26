دەسگیرکردن راوچییەیل نایاسایی و زەخمداربوین گەنجیگ لە دیالە و میسان
شەفەق نیوز - دیالە
دەزگا ئەمنیەیل، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە دەسگیرکردن سێ کەس کە لەری وەکارهاوردن کارەبا راوکردنە، وەگەرد زەخمداری گەنجیگ وە گولە لە دوو رویداو جیاواز لە دیالە و میسان.
پۆلیس ژینگە پارێزگای دیالە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "وەپشت بەسان وە ئاگادارکردنیگ وەلایەن خزمەتگوزاری نیشتیمانی ئاگادارکردن . (911) و زانیاری رەسیە کەسەیلیگ ماسی راوکەن، مەفرەزەیگ لە بنکەی پۆلیس ژینگەی دیالە رەسیەس ئەرا ناحیەی بەنی سەعەد لە باشوور خوەرئاوای پارێزگاگە ئەرا لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە".
وتیش؛"مەوقەی رەسینە شوینەگە سێ کەس دەسگیرکریان کە لەری کارەبا راوەماسیکردن، کە ئامێریگ نایاساییە و زەرەد گەپیگ وە سەروەت ماسی و ژینگەی ئاو رەسنێد".
دووپاتکرد "دەسوەجی سەرپیچیکەرەیل دەسگیرکریان دەسگیریا وەبان کەرەستەیل راوکردن نایاسایی، و دریانە دەس بنکەی پۆلیس محەمەد سەکران وەپای رادەسکردنیگ یاسایی".
سەرچەوەیگ ئەمنی لە میسانیش، وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا "گەنجیگ بیس ساڵان رویوەروی تەقەکردن وە گولە بویە لە نزیک کویچەی عەسکەری خوەرهەڵات شار عەمارە، لە ئەنجام زەخمداربوی".
دیاریکرد، "وەپای زانیاری سەرەتایەیل رویداوەگە تاوانکاریە وە مدوو مەراف، و دەزگا ئەمنیەیل دوو توومەتبار رویداوەگە دەسگیرکردن".