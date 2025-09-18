دەسگیرکردن دویەتە بازرگانیگ مادەی هووشبەر لە باشوور بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن دویەتیگ وە توومەت بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر لەمەحمودیە لەباشوور پایتەخت.
سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "هێزیگ ئەمنی توەنست دویەتیگ لەداڵگبوی 2006 دەسگیربکەن، توومەتبار و داواکریاگە وەپای مادەی 32/ هووشبەر لە ناحیەی مەحمودیە لە باشوور بەغدا".
سەرچەوەگەوتیش، "ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە لەدویای چەودێری و دانان کوڵەی قایمیگ لە ناحیەگە هات" وتیش "توومەتبار لەبان دەسی شوین دڕیان وە (تيخ) بویه کە مەوقەی بیهووشی لەژیر کاریگەری مادەی هووشبەر زەخمدار خوەی کردگە".