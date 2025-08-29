دەسگیرکردن دوو ئەندام ناودیار لە داعش لە کەرکوک

شەفەق نيوز- بەغداد

هاوپەیمان ناودەوڵەتی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە دەسگیرکردن دوو ئەندام ناودیار لە ریخریاگ داعش وە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی لە پارێزگای کەرکوک.

هاوپەیمان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: یەکیگ لەو دوو ئەندامە پوشا ئەفسەر لۆجیکی لە ریخریایەگە دیرێد، و ئەوەکە ئەندامە لە دیوان جوند و بەشداری لە چەن پەلاماریگ وەبان هیزەیل ئەمنی کردگە.

بەیاننامەگە وتیش: ئی ئۆپراسیۆنە لە تەقەلایل وەردەوام پتەوکردن ئاسایش و ئارامی لە پارێزگاگە تیەێد و وەشوینکەفتن ئەو ریخریاگ تونەڕەوە.