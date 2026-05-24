دەسگیرکردن دوو تیرۆریست لە خوەرهەڵات سەڵاحەدین

دەزگای حەشد شەعبی، ئمڕوو یەکشەممە، دەسگیرکردن دوو کەس توومەتبار وە تیرۆر لە خوەرهەڵات پارێزگای سەڵاحەدین راگەیان.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ لە لیوای نۆهەم سەروە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەیل باکوور و خوەرهەڵات دیجلە، ئۆپەراسیۆنیگ جۊرایەتی جیوەجی کردنە کە پشت وە زانیارییەیل هەواڵگریی هویرد بەساس، و بویە هووکار دەسگیرکردن داواکریاگەیل.

بەیاننامەگە وتیش: ئۆپەراسیۆنەگە وە هەماهەنگی هاوبەش وەگەرد مەفرەزەیل هەواڵگری دژەتیرۆر قەزای دەور وەڕیەوە چگ، و دۊای چەودیاریکردنیگ مەیدانی، کە هیزەگە تۊەنست داواکریاگەیل بکیشێدە ناو کەمینیگ توکمە کە بویە هووکار دەسگیرکردنیان بی هیچ وەرگرییگ.

دیاری کرد کە دەسگیرکریاگەیل داواکریانە ئەرا دادگا وەپای مادەی چوارەم لە یاسای دژە تیرۆر و دریانە دەس لایەنە پەیوەندیدارەیل ئەرا تەواوکردن ریکارە یاساییەیل.