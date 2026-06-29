‏دەسگیرکردن خاوەن دوکانیگ ئاڵشتکردن پویل لە میسان دەسناین وە بان دوو ملێار دینار وەپی

‏شەفەق نیوز ـ میسان

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن خاوەن کۆمپانیایگ ئاڵشتکردن پویل لە یەکیگ لە بازگە ئەمنیەیل سەر وە قەزای قەلعەت ساڵح لە پارێزگای میسان، وەرجە ئەوەگ ئازادبکرێد لەدویای تەواوکردن رێکارەیل سەرەتایی وەگەردی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت:" هیزەیل ئەمنی کەسیگ وساننە لە بازگەی قەلعەت ساڵح لەدویای پەیاکردن بڕە پویل دوو ملیار دینار کە وەپی بویە".

‏وتیش؛ "لێکۆڵینەوە و وە دۊزەوکردن دەرچگە دەسگیرکریاگە خاوەن کۆمپانیای ئاڵشتکردن پویلە لە پارێزگای میسان، لەدویای لێکۆڵینەوەکردن لە ناسنامە و چوینیەتی کارەگەی ئازادکریا".

‏دیاریکرد "دەسەڵاتدارەیل ئەمنی بڕە پویلەگە لەژیر دەسیان هیشتن، لەدویای رێکار یاسایی و فەرمی ئمڕوو کابرا ئازاد کریەێد".

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