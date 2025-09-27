دەسگیرکردن تیرۆریستیگ لە ناوچەیل بەغداد هامشوو کەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

دەزگای دژە تیرۆر عراق، ئمڕوو شەممە، دەسگیرکردن تیرۆریستیگ لە بەغدای پایتەخت راگەیان، وە ئۆپراسیۆنیگ جویری هویردیگ لە بنەمای تەقەلای هەواڵگری ئاست بەرزیگ.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو تیرۆرستە لە (ویلایەت باشوور) لە مەفرەزەیگ هاوردن و بردن تەقەمەنی و چەن لە ناوچەیلیگ جیاجیا لە باشوور بەغدای پێتەخت کار کردگە.

وتیش: لە ساڵ 2015 دیاری تەنگەوکردن لەلایەن هیزەیل ئەمنی وەرەو پارێزگایگ ترەک چگ، و دویای پەلاماردان دیوەخانەیلیان لەلایەن هیزەیل ئەمنی، دووارە ئەرا باشوور بەغداد گلەو خوارد، تا کارەیل تیرۆریی جیوەجی بکەێد، تا گشت شوین و پەناگەیل لەدەسدان.

وتیش: ئی تیرۆرستە هەر لە ناوچە ئەرا ناوچە خوەی شاردیادەو چوینکە ئەرا دەزگایەیل ئەمنی داوا کریاس، تا لەلایەن دەزگاگە دەسگیرکریا.