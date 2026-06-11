‏دەسگیرکردن "تیرۆرستیگ" لە تارمیە باکوور بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دەزگای دژە تیرۆر، ئمڕوو پەنجشەممە، دەسگیرکردن تیرۆرستیگ لە قەزای تارمیە باکوور بەغدای پایتەخت راگەیان وە ئۆپراسیۆنیگ جویری و پشت بەسان وە زانیاری هەوڵگێری هویردیگ و وەدویاچگن مەیدانیانەی وەردەوام.

‏وەپای بەیانیگ دەزگاگە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، ئێ کەسە لە چوارچمگ "ولاية الأنبار" کارکردیە شمارەیگ کارەیل تیرۆرستی ئەنجام دایە دژ وە هێزە ئەمنیەیل و هاوڵاتیەیل، و دویایی ئەرا پارێزگای بەغداچگە و گلەوخواردیە ئەرا کارکردن وەرد کۆمەڵەی تیرۆرستی و چەن پۆستگ لەناو رێکخریاگ داعش داشتیە لە دویاجار فەرماندەی مەفرەزەی ئەمنی بویە.

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