‏دەسگیرکردن توومەتباریگ وە تاوان "چزداین و دەسدرویژیکردن سێکسی" وەبان دویەتەیل ناخاڵه لە کەرکوک

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکوک، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن کەسیگ وە توومەت "چزداین" و تەقەلای "دەسدرویژی سێکسی" کردن وەبان دویەتەیل ناخاڵ لە قەزای حەوێجە، لەدویای ئۆپراسیۆنیگ وەدویاچگن و لێکۆڵینەوەیل وەردەوام ئەرا چەن رووژیگ.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "دەزگا ئەمنیەیل ئاگادارکردن و زانیاری وەپیان رەسی کابرایگ نەناسریاگ وەبان ماتۆڕسکیل چز دویەتەیل دەێد و تەقەلای دەسدرویژی سێکسی وەبانیان دەێد لە ناوچە جیاوازەیل قەزای حەوێجە".

‏وتیش " تیمیگ ئەمنی هاوبەش دەسکردنە وە رێکارەیل وەدویاچگن و کووکردن زانیاری و نوڕینە توومارەیل کامیرایەیل چەودێر، لە ئەنجام ناسنامەی گومان لێکریاگ و شوینەگە دیاریکریاگ".

‏دیاریکرد، "تیمەگە توەنستن توومەتبارەگە دەسگیربکەن" وتیش " کابراگه لە لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دان وە کارەیلی دانایە، ئەرا دادگای تایوەت کلکریاس تا رێکار یاسایی وەپای یاسا وەرانوەری بگرێدەوەر".

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