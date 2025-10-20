دەسگیرکردن توومەتبارەیلیگ دویای 24 ساعەت لە تەقەلای تیرۆرکردن وەرپرسیگ لە دیالە

2025-10-20T13:01:33+00:00

شەفەق نيوز- ديالە 

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە هیزیگ هاوبەش توەنست توومەتبارەیل وە جیوەجیکردن پەلاماریگ وەبان وەڕیەوبەر شارەوانی قەزای خاڵس، نەسر جیهاد دەسگیر بکەن.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو توومەتبارەییلە قەومایەتی وەگەرد وەرپرسەگەو دیرن، وتیش: یەکیگیان ئەرا بنکەیگ ئەمنی بریا ئەرا جیوەجیکردن لێکۆڵینەوەیل و ریکارەیل یاسایی.

 جی باسە کە دویەشەو یەکشەممە، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکدارەیلیگ نەناسیای تەقەلای تیرۆرکردن نەسر جیهاد لە دیالە دانە، وەلێ زەخمداری لە رویداوەگە نەکەفتەو.

