دەسگیرکردن توومەتبارەیلیگ دویای 24 ساعەت لە تەقەلای تیرۆرکردن وەرپرسیگ لە دیالە

شەفەق نيوز- ديالە

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە هیزیگ هاوبەش توەنست توومەتبارەیل وە جیوەجیکردن پەلاماریگ وەبان وەڕیەوبەر شارەوانی قەزای خاڵس، نەسر جیهاد دەسگیر بکەن.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو توومەتبارەییلە قەومایەتی وەگەرد وەرپرسەگەو دیرن، وتیش: یەکیگیان ئەرا بنکەیگ ئەمنی بریا ئەرا جیوەجیکردن لێکۆڵینەوەیل و ریکارەیل یاسایی.

جی باسە کە دویەشەو یەکشەممە، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکدارەیلیگ نەناسیای تەقەلای تیرۆرکردن نەسر جیهاد لە دیالە دانە، وەلێ زەخمداری لە رویداوەگە نەکەفتەو.