دەسگیرکردن توومەتباریگ دویەت خوەی کوشتیە و ماڵ یەکیگ لە کەسوکارەیلی سزانیە لە نەجەف

شەفەق نيوز- نەجەف

ئاژانس هەواڵگری و لێکۆڵینەوەی فیدراڵی، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن توومەتباریگ راگەیان وە توومەت کوشتن دویەتەی خوەی و سزانن ماڵ یەکیگ لە کەسوکارەیلی لە پارێزگای نەجەف.

ئاژانسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: توومەتبار وە کوشتن دویەت مناڵ خوەی و سزانن ماڵ یەکیگ لە کەسوکارەیلی لە پارێزگای نەجەف دەسگیر کریا، وتیش: دەسگیرکردن ئەو توومەتبارە لە ئەنجام زانیاری هەواڵگری و وەشوینکەفتن هات کە هیشت مەفرەزەیلمان وەگورەی یاداشت دەسگیرکردن دادوەری بگرنەی.