دەسگیرکردن توومەتباریگ دویەت خوەی کوشتیە و ماڵ یەکیگ لە کەسوکارەیلی سزانیە لە نەجەف
2025-09-16T13:19:13+00:00
شەفەق نيوز- نەجەف
ئاژانس هەواڵگری و لێکۆڵینەوەی فیدراڵی، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن توومەتباریگ راگەیان وە توومەت کوشتن دویەتەی خوەی و سزانن ماڵ یەکیگ لە کەسوکارەیلی لە پارێزگای نەجەف.
ئاژانسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: توومەتبار وە کوشتن دویەت مناڵ خوەی و سزانن ماڵ یەکیگ لە کەسوکارەیلی لە پارێزگای نەجەف دەسگیر کریا، وتیش: دەسگیرکردن ئەو توومەتبارە لە ئەنجام زانیاری هەواڵگری و وەشوینکەفتن هات کە هیشت مەفرەزەیلمان وەگورەی یاداشت دەسگیرکردن دادوەری بگرنەی.