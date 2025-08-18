دەسگیرکردن بکوش دویەتیگ لە سەڵاحەدین

شەفەق نيوز– سەڵاحەدین

فەرماندەیی پولیس سەڵاحەدین، ئمڕوو دووشەممە، جیوەجی زەنجرەیگ لە ئۆپراسیۆنەیل ئەمنی لە ناوچەیلیگ جیاجیا لە پارێزگاگە راگەیان، رەسیە ئەنجام دەسگیرکردن بڕیگ لە توومەتبارەیل، یەکیگیان توومەتبارە وە کوشتن دویەتیگ لە ناحیەی یەسرب.

فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو ئۆپراسیۆنەیلە لەناو پلان ئاسایش ناوچەیی هات ئەرا چەسپانن یاسا و وەشوینکەفتن داواکریاگەیل و قایمکردن ئارامی لە گشت پارێزگاگە، وتیش: گشت ئەو توومەتبارەیلە وە فەرمان دادوەری دەسگیر کریان.

وەگورەی بەیاننامەگە، ئاشکرای هویرەکاریەیل پەیاکردن تەرم دویەتیگ کرد کە لەناو جوو ئاویگ فڕە دریاس لە ناوچەی بوحشمە لە ناحیەی یەسرب، دیاری کرد کە تیمیگ لە لێکۆڵینەرەیل وەگەرد رەسین ئاگاداری دروس کریا.

وتیش: لێکۆڵینەوە پولیس رەسان ئەرا دیاریکردن ناسنامەی بکوشە ئەو دویەتە و دەسگیرکردنی، و پەیاکردن بەڵگەیل تاوانەگە، کە توومەتبارەگە وەشیوەی فەرمی چگە ژیر تاوانەگەی، و بەڵگەکاری جیوەجی کریا، و دریا دەس دادگا.