دەسگیرکردن بڕیگ پاکستانی پڕتاڵ سەربازی هەڵگردنە لەناو زیارەتکەرەیل چلە لە بابل

شەفەق نيوز- بابل

فەرماندەی دەزگا ئەمنیەیل لە بابل، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن بڕیگ کەس راگەیانن کە رەگەزنامەی پاکستانی دیرن لەناو زیارەتکەرەیل چلەی ئیمام حسێن، و پڕتاڵ سەربازی و چەک وەپییان بویە.

فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئۆپراسیۆنیگ هەواڵگری وەلایەن دەزگا ئەمنیەیل لە پارێزگای بابل جیوەجی کریا، بویە مدوو گردن بڕیگ کەس بیگانە لە رەگەزنامەی پاکستانی لەناو بڕەیل زیارەتکەرەیل ری کردیان لە ناوچەی ئوم نەعجە - ری عولەما، قەزای کفل.

وتیش: ئۆپراسیۆنەگە وە هەماهەنگی ناوەین مەفرەزەیل ئاسایش و هەواڵگری و ئاسایش نیشتمانی و هەواڵگری حەشد شەعبی و دەزگای هەواڵگری جیوەجی کریا.

دووپات کرد کە ئەو کەسەیلە دەسگیر کریان، و مەوقەی وەشکین جانتایلیان پڕتاڵ سەربازی وەپییان گریا کە دروشم حەشد شەعبی وەپیانەو بویە، وەشکین مۆبایلەیلیان وینەیلیگ دەرخست کە چەک وەپییان بویە و هانە ناو ماشینەیل سەربازی وە پڕتاڵ سەربازیەو لە دەوڵەتیگ ترەک.

فەرماندەیەگە وتیش: ئەو کەسەیلە دریانە دەس لایەنەیل دادوەری ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.