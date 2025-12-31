دەسگیرکردن بڵاوکەریگ ناوڕۆک بی ئەغمازی لە کەرکوک
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا هێزیگ لە دەزگای ئاسایش نیشتیمانی کەسیگ کە ناوڕۆک بی ئەغمازی بڵاوکەێد دەسگیرکرد لە ناوەن پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیو وت "هێزیگ لە دەزگای ئاسایش نیشتیمانی توەنستنە یەکیگ لە خاوەن پۆستەیل بی ئەغماسی دەسگیربکەن وەناو (ع. ج)، وەپای فەرمانیگ کە لە دادگا دەرچە".
وتیش، "هێزەگە لەناوڕاس پارێزگاگە دەسگیری کردیە، رادەس لایەن پەیوەنیداری کریاس پەرا تەواوکردن رێکارەیل لێکۆڵینەوە، ئەوەگ ها پشت بڵاوکردن ناوڕۆکەیل بی ئەغمازی لەبان تووڕەیل کۆمەڵایەتی، وە کاریگەری نەرێنی لەبان کۆمەڵگا نەیرێد".