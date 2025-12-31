‏دەسگیرکردن بڵاوکەریگ ناوڕۆک بی ئەغمازی لە کەرکوک

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا هێزیگ لە دەزگای ئاسایش نیشتیمانی کەسیگ کە ناوڕۆک بی ئەغمازی بڵاوکەێد دەسگیرکرد لە ناوەن پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیو وت "هێزیگ لە دەزگای ئاسایش نیشتیمانی توەنستنە یەکیگ لە خاوەن پۆستەیل بی ئەغماسی دەسگیربکەن وەناو (ع. ج)، وەپای فەرمانیگ کە لە دادگا دەرچە".

‏وتیش، "هێزەگە لەناوڕاس پارێزگاگە دەسگیری کردیە، رادەس لایەن پەیوەنیداری کریاس پەرا تەواوکردن رێکارەیل لێکۆڵینەوە، ئەوەگ ها پشت بڵاوکردن ناوڕۆکەیل بی ئەغمازی لەبان تووڕەیل کۆمەڵایەتی، وە کاریگەری نەرێنی لەبان کۆمەڵگا نەیرێد".

