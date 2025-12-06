دەسگیرکردن باوگیگ شکەنجەی دویەتەی خوەی داگە لە زیقار

شەفق نيوز- زیقار

وەزارەت ناوخۆی عراق، ئمڕوو شەممە، دەسگیرکردن باوگیگ راگەیان وەتوومەت شکەنجەدان دویەتەی خوەی لە پارێزگای زیقار.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەڕیەوبەرایەتی مقیەتیکردن خیزان و زاڕوو، وەردەوامە لە روانگەکردن و وەشوینکەفتن گشت تونوتیژییگ خیزانی، و کار کەێد ئەرا جیوەجیکردن ریکارەیل یاسایی.

وتیش: لە رەسین زانیاری و داواکردن رزگاری لە باوگیگ لە پارێزگای زیقار شکەنجەی دویەتەی دەێد، مەفرەزەیل پولیس دویای وەرگردن مووڵەت فەرمی رەسینە شوین رویداوەگە.

دیاری کرد کە توەنستنە ئاو باوگە دەسگیر بکەن، و ریکارەیل یاسایی وەرانوەری جیوەجی کریا، و خریا وەردەم دادگا، ئەوەیش لە چوارچیوەی تەقەلایەیل مقیەتیکردن زاڕوویەیل لە تونوتیژی خیزانی.