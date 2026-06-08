‏دەسگیرکردن باندیگ دزیکردن لە حاجیەیل لە کەربەلا

شەفەق نیوز ـ کەربەلا

‏فەرماندەیی پۆلیس کەربەلا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن باندیگ کە لە سێ توومەتبار دروس بویە کە دەسدیرن لە کارەیل دزیکردن شمارەیگ حاجیەیل ماڵ خودا کردنەسە ئامانج لە گۆڕەپان پیشوازیکردن کاروانەیل لە پارێزگاگە.

‏فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، لە دویای رەسین زانیاری لە توومارکردن حالەتەیل دزیکردن لە شوین پیشوازیکردن حاجیەیل، لایەنەیل ئەمنی تیمیگ کارکردن تایوەت دروسکردن ئەرا وەدویاچگن لە دۆسیەگە و ئاشکراکردن چۆنیەتیەگەی.

‏وتیش تیمەگە رێکارەیل تونیگ گردنەوەر و زانیاری کووکردن و لێکدانەوەی، لە ئەنجام ناسنامەی توومەتبارەیل ئاشکراکریا و وەدویاچگن جموجویلیان کردن وەرجە ئەوەگ دەسگیربکریەن.

‏دووپاتکرد رێکار یاسایی وەرانوەر توومەتبارەیل گرنەوەر و ئەرا لایەنەیل پەیوەنیدار تایوەت کلکریەن.

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