‏دەسگیرکردن بازرگان مادەی هووشبەر و پویچەوکردن چەتەیل تاوانەیل لە سێ پارێزگای عراق

‏شەفەق نیوز ـ پارێزگایەیل

‏لایەنەیل فەرمی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن بازرگانیگ مادە هووشبەر و پویچەوکردن باندیگ تاوانکاری لە موسەنا و نەجەف و کەربەلا.

‏دژە تیرۆر لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "دوو ئۆپراسیۆن جویری ئانجامدانە وەپای زانیاری هویردیگ و پشت بەسان وە فەرمان دادوەری وەلایەن دادوەر لێکۆڵەر دەزگاگەمان لە ئەنجام بازرگانیگ مادەی هووشبەر دەسگیرکریا لە پارێزگایەیل موسەنا و نەجەف".

‏وتیش "رێکارەیل یاسایی وەرگیریاس وەرانوەر توومەتبارەیل و وەشیوەی یاسایی رادەس وەڕێوەبەرایەتیەیل کاروبار مادەیل هووشبەر و کاریگەری دەروینەیل کریاس لەو پارێزگایەیلە".

‏شانەی هەواڵگێری هەڵۆ لە پارێزگای کەربەلا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانسەگە راگەیان "باندیگ تاوانکاری رخبەریگ پویچەوکریان و دوو کەس لەلیان دەسگیرکریان".

‏وتیش؛ "ئەو چەتەیلە وە تاوان کوشتن و تاڵانکردن هاوڵاتیەییل لە پارێزگای بەسرە دەسداشتنە".