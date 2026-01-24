دەسگیرکردن بازرگان مادەی هووشبەر و پویچەوکردن چەتەیل تاوانەیل لە سێ پارێزگای عراق
شەفەق نیوز ـ پارێزگایەیل
لایەنەیل فەرمی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن بازرگانیگ مادە هووشبەر و پویچەوکردن باندیگ تاوانکاری لە موسەنا و نەجەف و کەربەلا.
دژە تیرۆر لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "دوو ئۆپراسیۆن جویری ئانجامدانە وەپای زانیاری هویردیگ و پشت بەسان وە فەرمان دادوەری وەلایەن دادوەر لێکۆڵەر دەزگاگەمان لە ئەنجام بازرگانیگ مادەی هووشبەر دەسگیرکریا لە پارێزگایەیل موسەنا و نەجەف".
وتیش "رێکارەیل یاسایی وەرگیریاس وەرانوەر توومەتبارەیل و وەشیوەی یاسایی رادەس وەڕێوەبەرایەتیەیل کاروبار مادەیل هووشبەر و کاریگەری دەروینەیل کریاس لەو پارێزگایەیلە".
شانەی هەواڵگێری هەڵۆ لە پارێزگای کەربەلا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانسەگە راگەیان "باندیگ تاوانکاری رخبەریگ پویچەوکریان و دوو کەس لەلیان دەسگیرکریان".
وتیش؛ "ئەو چەتەیلە وە تاوان کوشتن و تاڵانکردن هاوڵاتیەییل لە پارێزگای بەسرە دەسداشتنە".