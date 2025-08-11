دەسگیرکردن پیاییگ هاتیە دویەتەی خوەی بفرووشێد لە بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن باوگیگ وەختیگ تەقەلا داگە دویەتەی خوەی وە 20 هەزار دۆلار بفرووشێد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ ئەمنی، دویای وەشوینکەفتن و کوڵەگردن توەنست باوگیگ بگرێد وەختیگ تەقەلا داگە دویەتەی خوەی کە لەداڵگبوی ساڵ 2018ەس لە ناوچەی ئەعزەمیە بفرووشێد.

وتیش: پیاوەگە هاتیە تا دویەتەی وە 20 هەزار دۆلار بفرووشێد.

وەرجەیە، لە 21 تەمموز گوزەشتە، پیاییگ دەسگیر کریا وەختیگ تواستیە دەیڵتەگڵی لەداڵگبوی ساڵ 2015 وە 80 مليۆن دينار بفرووشێد.

ئەو وەختە سەرچەوەگە وتیش: ئەو کارە لە یەکیگ لە ناوچەیل خوەرھەڵات بەغدای پایتەخت بوی، و کابرا دەسگیر کریا، و ریکارەیل یاسایی جیوەجی وەرانوەری جیوەجی کریا.