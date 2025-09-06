دەسگیرکردن پیاییگ بکوش لە بەغداد و زنیگ لە مەرزیگ سنووری هووشبەری وەپی بویە

شەفەق نيوز- بەغداد/ میسان

پولیس دیم رەسافەی بەغداد، ئمڕوو شەممە، ئاشکرای تاوانیگ کوشتن کرد کە تەرم کوشیایەگە لە ناوچەی دویریگ نزیک دیالە فڕە دریاس، و ژنیگ توومەتبار 300 گرام مادەی هووشبەر لە مەرز شیب لە میسان وەپیەو گریا.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پولیس رەسافە توانست وە کوڵەگردن توکمەیگ کابرایگ دەسگیر بکەێد کە تابلۆیل ماشینەگەی ئاڵشت کردوێد لە ناوچەی حسێنیەی باکوور خوەرھەڵات بەغداد، کە وەرجەیە خاوەن ماشینەگە وە بیسەروشوین توومار کریاس.

وتیش: توومەتبارەگە چگە ژیر تاوانەگەی کە خاوەن ئەو ماشینە وە کرا گردگە لە ناوچەی حەی عامل، و کوشتیەسەی و لە ناوچەی دویریگ لە پارێزگای دیالە فڕەی داگە و ماشینەگەی دزیە، و دویای لێکۆڵینەوە رەسینە ناونیشانی و تەرم قوربانیەگە پەیا کریا.

وتیش: توومەتبارەگە دریا دەس بنکەی پولیس، و تەرم قوربانیەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا.

هەرلیوا، فەرماندەیی هیزەیل سنوور لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەفرەزەیل وەشکین بنکەی پولیس گومرگ شیب لە وەڕیەوبەرایەتی پولیس گومرگ ناوچەی چوار، مەوقەی جیوەجیکردن ئەرکەگەی لە هۆڵ وەشکین، توانست ژنیگ توومەتبار دەسگیر بکەێد مادەی هووشبەر کریستال وەبڕ (300) گرام وەپی بویە.

وتیش: ریکارەیل یاسایی جیوەجی کریا، و توومەتبارەگە دریا دەس وەری تاوانەیل میسان.