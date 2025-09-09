دەسگیرکردن چالاکوانیگ مەدەنی لەناوڕاس بەسرە.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز- بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای بەسرە، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن چالاکوان مەدەنی عەلا تمیمی لەناو ماڵەگەی لەناوڕاس پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ ئەمنی لە وەخت دیریگ شەفەق ئمڕوو چگە ناو ماڵ چالاکوان مەدەنی عەلا تمیمی لە ناوەند شار بەسرە و دەسگیری کرد، و دیاری کرد کە تا ئیسە مدووەیل دەسگیرکردنی نەزانیاس.

ئاژانس شەفەق نيوز پارچە ڤیدیۆیگ کەفتە دەسی مەوقەی دەسگیرکردن تمیمی لەنوای ماڵەگەی لەناوڕاس بەسرە توومار کەێد، کە هیزیگ ئەمنی لە چەن ئەندامەیگ و چەن ماشینیگ رەسنە ماڵ تمیمی٨و دەسگیری کەن.