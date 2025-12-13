دەسگیرکردن کابرایگ ژنەی خوەی سزانیە لە خوەرھەڵات موسڵ

شەفەق نيوز- نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەینەوا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە پولیس پارێزگاگە پیاییگ دەسگیر کرد لە دویای دەمەقاڵیگ خیزانی ژنەی خوەی سزانیە، ئەوەیش لە جادەی نرگال خوەرھەڵات شار موسڵ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەمەقاڵیگ کەفتیەسە ناوەین ژن و شویەگە، دویای ئەوە پیاوەگە بەنزین کردیەسە مل ژنەی کە پزیشکە وەختیگ لەناو ماشینەگەی خوەی بویە لە جادەی نرگال، ئیجا ئاگری داگە.

وتیش: مەفرەزەیل بنکەی پولیس سەقافە وە پاڵپشتیکردن ئاسایش نیشتمانی و یەکەیل تەکنیک زانیاری، توەنستن بکەفنە شوین تاوانکارەگە تا لە ناوچەی سەرجخانە ناوڕاس شار موسڵ دەسگیری بکەن.

سەرچەوەگە وتیش: ریکارەیل یاسایی وەرانوەری جیوەجی کریار خریا دادکاری وەگورەی یاسا.