دەسگیرکردن کابرایگ لە میسان وە توومەت کوشتن ژنەی خوەی لە سلێمانی

شەفەق نيوز- میسان

فەرماندەیی پولیس پارێزگای میسان، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن توومەتباریگ راگەیان کە لە هەرێم کوردستان ژنەی خوەی کوشتیە.

فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەش پولیس ناوچەگە لە بنەمای هەماهەنگی هاوبەش و زانیاریەیل ناوەین خوەی و لایەنەیل لێکولینەوە لە پارێزگای سلێمانیر توەنست شوین توومەتباریگ وە کوشتن دیاری بکەێد و بگرێدەی.

وتیش: ئەو توومەتبارە وەگورەی مادەی (406) لە یاسای سزادان عراقی وەبان تاوان کوشتن ژنەی خوەی لە پارێزگای سلێمانی لە ساڵ 2024 دەسگیر کریا، و گشت ریکارەیل یاسایی جیوەجی کریان.