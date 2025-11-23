دەسگیرکردن کابرایگ لەبان سۆشیال میدیا شکەنجەی باڵندەیل وەشیوەیگ وەحشیانە داگە

دەسگیرکردن کابرایگ لەبان سۆشیال میدیا شکەنجەی باڵندەیل وەشیوەیگ وەحشیانە داگە
2025-11-23T12:04:06+00:00

شەفق نيوز – بەغداد 

هیزیگ لە وەزارەت ناوخۆی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، کابرایگ دەسگیر کرد کە لە پارچە ڤیدیۆییگ دەرکەفت وەختیگ رەفتارەیل وەحشیانە کەێد و شکەنجەی باڵندەیل دەێد، کە بیزاری گشتی لەلی بویەو، دویای جیوەجیکردن ریکارەیل یاسایی وەبانی لەلایەن دەسەی ناوەرۆک نزم.

سەرچەوەیگ لە دەسەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ لە وەزارەت ناوخۆ توەنست ئەو کابرا بگرێد کە لە پارچە ڤیدیۆییگ دەرکەفت، و ریکارەیل یاسایی وەرانوەری جیوەجی کریا.

دیاری کرد کە دەسەگە مووڵەت دادوەری وەرگرد دویای توومارکردن پارچە ڤیدیۆییگ لەناوی ئەو کابرا دەرچوود وەختیگ رەفتارەیل وەحشیانە کەێد، وەشیوەیگ بیزاری گشتی لەلی بوودەو.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon