دەسگیرکردن کابرایگ لەبان سۆشیال میدیا شکەنجەی باڵندەیل وەشیوەیگ وەحشیانە داگە

شەفق نيوز – بەغداد

هیزیگ لە وەزارەت ناوخۆی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، کابرایگ دەسگیر کرد کە لە پارچە ڤیدیۆییگ دەرکەفت وەختیگ رەفتارەیل وەحشیانە کەێد و شکەنجەی باڵندەیل دەێد، کە بیزاری گشتی لەلی بویەو، دویای جیوەجیکردن ریکارەیل یاسایی وەبانی لەلایەن دەسەی ناوەرۆک نزم.

سەرچەوەیگ لە دەسەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ لە وەزارەت ناوخۆ توەنست ئەو کابرا بگرێد کە لە پارچە ڤیدیۆییگ دەرکەفت، و ریکارەیل یاسایی وەرانوەری جیوەجی کریا.

دیاری کرد کە دەسەگە مووڵەت دادوەری وەرگرد دویای توومارکردن پارچە ڤیدیۆییگ لەناوی ئەو کابرا دەرچوود وەختیگ رەفتارەیل وەحشیانە کەێد، وەشیوەیگ بیزاری گشتی لەلی بوودەو.