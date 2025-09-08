دەسگیرکردن کابرایگ خوەی کردیەسە سڵاکار لە نویسنگەی سەرۆک وەزیرەیل لە بەغداد
2025-09-08T06:16:56+00:00
شەفەق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن کابرایگ خوەی کردیەسە سڵاکار لە نویسنگەی سەرۆک وەزیرەیل عراق لەناوڕاس بەغداد پایتەخت.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەسگیرکردن ئەو کابرا لە ناوچەی کەڕادە جیوەجی کریا، وتیش: ئەو کابرا کتاو و موهر ساختە وەکار هاوردیە ئەرا دروسکردن بەڵگەیل درووکانی جویر سڵاکار سەرۆک وەزیرەیل.
سەرچەوەگە دیاری کرد کە دویای کوڵەگردن توکمەیگ ئەو توومەتبارە دەسگیر کریا، و وەگورەی ریکارەیل یاسایی بەندی کریا.