دەسگیرکردن "کابتن شەهەد" وە توومەت ناوڕۆک ئاست نزم
شەفەق نیوز ـ بەغدا
ەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن "کابتن شەهەد" وە توومەت ناوڕۆک ئاست نزم.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "لیژنەی ناوڕۆک ئاست نزمەیل وەزارەت ناوخوەی، رێکار یاسایی وەرگرن وەرانوەر وە مەروە مەحمود زەکی".
وتیش "زەکی ناسریاگە وە کابتن شەهەد".
وەرجە دوو رووژ وەزارەت ناوخوەی دەسگیرکردن تیکتۆکەر "یوسف لاز" راگەیان وە توومەت ناوڕۆک ئاست نزم.
سەرچەوەیگ لە ناوخوەی وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "سزاگە چوار مانگ زیندانیکردن ئەرا (يوسف لاز) وە توومەت ناوڕۆک ئاست نزم دەرکریا".