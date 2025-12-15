‏دەسکریا وە گەشتەیل فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا لە دویای خاسەوبوین ئاست نووڕستن

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏جموجویل ئاسمانی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا، ئمڕوو دووشەممە، گلەوخوارد لەدویای خاسەوبوین ئاست نووڕستن، کە گەشتەیل ماوەی چەن ساعەتیگ وسیان لە ئەنجام وەردەوامی تە، لە شەوەکی ئمڕوو دووشەممە.

‏سەرچەوەیگ وەرپرس ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپاتکرد، گەشتەیل ئاسمانی ئەرا سروشتی خوەی گلەوخواردیە لەدویای وساننی وە شیوەی وەختانە لە ئەنجام نەمان ئاست نووڕستن لەوەر تەم.

‏تەم خەسیگ بەغدای پایتەخت و شمارەیگ پارێزگایەیل پوشانیە وە جویریگ بویەسە مدوو کەمەوبوین ئاست نووڕستن ئاسۆیی و پەکخسن هامشویەیل.

‏

‏