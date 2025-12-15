دەسکریا وە گەشتەیل فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا لە دویای خاسەوبوین ئاست نووڕستن
2025-12-15T08:56:51+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
جموجویل ئاسمانی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا، ئمڕوو دووشەممە، گلەوخوارد لەدویای خاسەوبوین ئاست نووڕستن، کە گەشتەیل ماوەی چەن ساعەتیگ وسیان لە ئەنجام وەردەوامی تە، لە شەوەکی ئمڕوو دووشەممە.
سەرچەوەیگ وەرپرس ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپاتکرد، گەشتەیل ئاسمانی ئەرا سروشتی خوەی گلەوخواردیە لەدویای وساننی وە شیوەی وەختانە لە ئەنجام نەمان ئاست نووڕستن لەوەر تەم.
تەم خەسیگ بەغدای پایتەخت و شمارەیگ پارێزگایەیل پوشانیە وە جویریگ بویەسە مدوو کەمەوبوین ئاست نووڕستن ئاسۆیی و پەکخسن هامشویەیل.