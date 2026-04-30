‏دەسکریا وە گەشتەیل ئاسمانی ناوەین نەجەف و ئیران

‏شەفەق نیوز ـ نەجەف

‏فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی نەجەف، ئمڕوو پەنجشەممە، دەسکردە چالاکیەیلی وەرد فرۆکەخانەیل ئیران لەدویای وسیانی ئەرا نزیکەی دوو مانگ وە مدوو جەنگ ئەمریکا و ئیسرائیل وەبان ئیران کە چل رووژ وەردەوام بوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، فرۆکەخانەی نەجەف ئمڕوو پیشوازی لە دوو گەشت ئاسمانی کرد کە لە تەهران پایتەخت ئیرانەو هاتوین لە دویای وسانن گەشتەیل ئاسمانی وە مدوو ئەو جەنگە کە لە 28 شوبات گوزەشتە رویدا وەرجە ئەوەگ ئاگربەست بکرێد لەناوەین ئەمریکا و ئیران لە هەشت مانگ نیسان.

‏دیاریکرد، هەردوو گەشتەگە لە تەهران گلەوخواردنە وەپای وەخت خشتەی گەشتەیل ئاسایی.

