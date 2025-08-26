دەسکریا وە ئۆپراسیۆن ئەمنی گەپیگ لە بەغدا ئەرا دەسگیرکردن بکوشیگ و بازرگانیگ مادەی هووشبەر و مرۆڤ

شەفەق نیوز ــ بەغدا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغدا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا دەسکردن وە ئۆپراسیۆن گەپیگ لە خوەرهەڵات بەغدا، ئەرا مینەکردن داواکریاگەیل لەناویان توومەتبار وە کوشتن و بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر و بەدڕەوشتی.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، " ئۆپراسیۆنەگە هەمیش مینەکردن بیانیەیل سەرپیچیکەر یاسای نیشتەجیبوین گردە خوەی لەناوچەیل کەمالیە و فەزیلیە لا خوەرهەڵات بەغدا".

وتیش؛ لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە تا ئیسە زیاتر لە 100 داواکریاگ دەسگیرکریا" دووپاتکرد " تا ئیسە هێزەیل ئەمنی ئەو ناوچەیلە پاکەوکەن".