دەسکریا وە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی ئەرا نواگیریکردن داعش لە دوارە شوینگردن لە دیالە
شەفەق نیوز ـ دیالە
فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل دیالە لە دەسەی حەشد شەعبی، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، دەسکردە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی هاوبەش وە هەماهەنگی وەرد هێزە ئەمنیەیل چوارچمگ کەرت وەرپرسیارەتی لە پارێزگای دیالە.
فەرماندەیەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئۆپراسیۆنەگە لە میحوەر دەس وەپیکرد و وشکین و مینەکردن لە دارستان و جووەیل ئاو ناوچەی "ئەبو کرمە و ئەلموخیسە" گرێدەو، کەفنە کەناراوەیل باشوور چەم دیالە.
لە بەیاننامەگە ئاشکرایکرد، ئۆپراسیۆنەگە وە بەشداری کەرتیگ لە سوپا و پۆلیس فیدڕاڵی دەسوەپیکرد، ئامانجی نواگیری لە هەر تەقەلایگ وەجیماگەیل رێکخریاگ داعش وەبان دروسکردن دیوەخان و حەشارگە یا جیگیربوینە لەو ناوچەیلە.