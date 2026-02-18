‏دەسکریا وە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی ئەرا نواگیریکردن داعش لە دوارە شوینگردن لە دیالە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل دیالە لە دەسەی حەشد شەعبی، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، دەسکردە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی هاوبەش وە هەماهەنگی وەرد هێزە ئەمنیەیل چوارچمگ کەرت وەرپرسیارەتی لە پارێزگای دیالە.

‏فەرماندەیەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئۆپراسیۆنەگە لە میحوەر دەس وەپیکرد و وشکین و مینەکردن لە دارستان و جووەیل ئاو ناوچەی "ئەبو کرمە و ئەلموخیسە" گرێدەو، کەفنە کەناراوەیل باشوور چەم دیالە.

‏لە بەیاننامەگە ئاشکرایکرد، ئۆپراسیۆنەگە وە بەشداری کەرتیگ لە سوپا و پۆلیس فیدڕاڵی دەسوەپیکرد، ئامانجی نواگیری لە هەر تەقەلایگ وەجیماگەیل رێکخریاگ داعش وەبان دروسکردن دیوەخان و حەشارگە یا جیگیربوینە لەو ناوچەیلە.

