دەسکریا وە بەشەوکردن مووچەی مانگ كانوون دویەم 2026 ئەرا خانەنشینەیل عراق
2025-12-31T12:38:07+00:00
شەفەق نيوز- بەغداد
دەزگای خانەنشینی نیشتمانی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، دەسکردن وە بەشەوکردن مووچەی خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی ئەرا مانگ کانوون دویەم 2026 راگەیان.
دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: دویای نیمەڕو وەشیوەی پلەیی دەسوە بەشەوکردن مووچەیل کریەێد.
دەزگاگە داوا لە گشت ئەو خانەنشینەیلە کرد کە پەیام وەپییان رەسێد سەردان لقەیل بانکەگە لە بەغداد و پارێزگایەیل یا شوینەیل بەشەوکردن ئەلیکترۆنی بکەن ئەرا وەرگردن مووچەیلیان.