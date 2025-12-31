دەسکریا وە بەشەوکردن مووچەی مانگ كانوون دویەم 2026 ئەرا خانەنشینەیل عراق

شەفەق نيوز- بەغداد

دەزگای خانەنشینی نیشتمانی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، دەسکردن وە بەشەوکردن مووچەی خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی ئەرا مانگ کانوون دویەم 2026 راگەیان.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: دویای نیمەڕو وەشیوەی پلەیی دەسوە بەشەوکردن مووچەیل کریەێد.

دەزگاگە داوا لە گشت ئەو خانەنشینەیلە کرد کە پەیام وەپییان رەسێد سەردان لقەیل بانکەگە لە بەغداد و پارێزگایەیل یا شوینەیل بەشەوکردن ئەلیکترۆنی بکەن ئەرا وەرگردن مووچەیلیان.